الأمير ويليام يشهد تدريبات القوات البريطانية والعمانية (صور)

شهد دوق كامبريدج، الأمير البريطاني ويليام، أمس الثلاثاء، التدريبات المشتركة بين القوات البريطانية وقوات سلطنة عمان.

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وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كينغ، في تغريدة على صفحتها في "تويتر" إن هذه التدريبات تعكس التزام بريطانيا بأمن الخليج، مذكرة بتمرين "السيف السريع 3" في عام 2018، الذي كان أكبر تمرين مشترك للقوات المسلحة البريطانية منذ 17 سنة.

ووصل الأمير ويليام إلى ولاية خصب بمحافظة مسندم بسلطنة عمان، قادما من الكويت، في زيارة إلى السلطنة تستغرق 3 أيام.

وقالت سفارة المملكة المتحدة لدى سلطنة عمان في بيان لها: "نرحب بوصول صاحب السمو الملكي إلى خصب.. سنركز هذا المساء على المصالح الأمنية المشتركة بين بريطانيا العظمى وسلطنة عمان".

إن التدريبات المشتركة بين القوات البريطانية 🇬🇧 والقوات العمانية 🇴🇲 التي شهدها #الأمير_ويليام 👑 خلال زيارته، تعكس التزام بريطانيا بأمن #الخليج ، مثلما شهدناه مع تمرين #السيف_السريع_3 في 2018، والذي كان أكبر تمرين مشترك للقوات المسلحة البريطانية منذ 17 سنة. #الزيارة_الملكية_عمانpic.twitter.com/Pp6LtdODBX — AlysonKingUK 🇬🇧 أليسون كنغ (@AlysonKingUK) December 4, 2019

وأضافت: "أن الزيارة ستسلط الضوء على روابط الصداقة العميقة بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، حيث نشترك في تاريخ طويل ومصلحة مشتركة تهدف إلى السلام والازدهار".

ويوم الأحد، وصل الأمير ويليام إلى الكويت في أول زيارة رسمية، تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون بين المملكة والكويت في العديد من المجالات.

The Duke of Cambridge arrives in Oman, at the start of his first official visit to the country // دوق كامبردج يصل إلى سلطنة عمان في أول زيارة رسمية له للبلاد.#RoyalVisitOmanpic.twitter.com/fZhQwUOgjk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 3, 2019

المصدر: RT