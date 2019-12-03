مراسلنا: متظاهرون يحاولون قطع جسر الرينغ وسط بيروت احتجاجا على تشكيل حكومة تكنوسياسية

أفاد مراسلنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين يحاولون إغلاق جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على تشكيل حكومة تكنوسياسية في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".

وقال باسيل في أعقاب اجتماع لتكتل "لبنان القوي": "موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافة إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه".

المصدر: RT + الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام