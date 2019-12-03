شاهد.. ضبط منصة إطلاق صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد وسط العراق

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، مساء الثلاثاء، بضبط منصة إطلاق الصواريخ التي سقطت على قاعدة عين الأسد للقوات العراقية والأمريكية غربي الرمادي.

وقال المصدر، في حديث لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "قوة من الجيش تمكنت، اليوم، من العثور على عجلة من نوع كيا تحمل قاعدة صواريخ سي فور في منطقة جزيرة البغدادي بناحية البغدادي، على بعد 9 كيلومترات غرب الرمادي".

وأضاف المصدر أن "العجلة أطلقت منها خمسة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد بالناحية"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية تحاول الآن تفكيك الصواريخ أو تفجيرها عن بعد".

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وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان مقتضب أصدرته في وقت سابق من مساء الثلاثاء، بـ "سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

المصدر: السومرية نيوز + وكالات