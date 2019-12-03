تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالا هاتفيا من كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والرئيس السابق للمكتب السياسي خالد مشعل، اللذين عزياه بوفاة أحمد عبد الرحمن.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، بأن هنية قدم أيضا التعازي بوفاة أحمد عبد الرحمن إلى قيادة حركة "فتح" وقيادة منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية وعائلة الفقيد.

يذكر أن المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتحدث السابق باسم حركة "فتح"، أحمد عبد الرحمن، توفي في رام الله أمس الاثنين عن عمر يناهز 76 عاما.

ونعى عباس أحمد عبد الرحمن، وقدم التعازي لذوي الفقيد وأبناء الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تجري مراسم التشييع الرسمية لأحمد عبد الرحمن، غدا الأربعاء.

ويشار إلى أن أحمد عبد الرحمن كان من بين الأوائل الذين انتموا إلى حركة "فتح" منذ عام 1967، وهو من مؤسسي الإعلام الموحد وإذاعة "صوت فلسطين". كما كان عضوا في الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين.

المصدر: وفا