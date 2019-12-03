الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 400 شخص منذ بداية الاحتجاجات في العراق

أعلنت جينين هينيس، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، أن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفا بجروح منذ بداية الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي.

وقالت هينيس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي مبرر لقتل أو جرح متظاهرين سلميين، مشيرة إلى أن المحتجين "يدفعون ثمنا باهظا مقابل أن تكون أصواتهم مسموعة".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الاعتقالات وحالات الاختطاف والتهديدات والتخويف لا تزال مستمرة، داعية إلى "ضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حق التجمع السلمي وحق التعبير".

إقرأ المزيد

ودعت هينيس إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.

يذكر أن الاحتجاجات مستمرة في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي. ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة واتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي





