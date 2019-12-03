موقف طريف للسيسي خلال حديث مع رئيس الهيئة الهندسية للجيش المصري

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تساؤلا لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء إيهاب الفار، عن سبب تأخره في تنفيذ 6 جسور، ولكن السؤال أثار ضحك المتواجدين.

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وتحدث السيسي عن المشروعات التي تنفذ بمنطقة مصر الجديدة، وطريق السويس الدولي، موجها سؤاله إلى اللواء إيهاب الفار قائلا: "إيه اللي مأخرك في مصر الجديدة وطريق السويس، قولتلي خلال 6 أشهر هتعمل 6 كباري؟"، ولكنه ضحك باعتبار منطقة مصر الجديدة مزدحمة للغاية.

ورد الفار قائلا إنه تم إنشاء عدد من الجسور (الكباري) والانتهاء من تنفيذ خطوات كبيرة في طريق السويس، ومن المنتظر افتتاحه في فبراير القادم.

ونوه بأنه تم الانتهاء من أعمال تعبيد ثلاثة جسور، ويجري العمل اليوم على الرابع والانتهاء من تعبيده، ومن المتوقع انتهاء أربعة جسور خلال عشرة أيام، وجار الانتهاء من الجسر الخامس في نهاية شهر ديسمبر.

وتابع السيسي: "ليه إحنا عملنا برنامج ضخم لمنطقة مصر الجديدة، بنتكلم عن شرق القاهرة كله والتحرك له، وكان في نقطة اختلاف في المنطقة دي وبنحاول نعمل 12 كوبري يحل المسائل".

واستكمل: "كامل الوزير قالي الكباري دي تتعمل في 3 أو 4 سنين قلتله آخرك 3 شهور".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، وهي مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركز للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية