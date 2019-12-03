وجهت رئاسة البرلمان اليوناني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لزيارة أثينا.

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ومن المنتظر أن يبحث صالح مع الجانب اليوناني تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات بين البلدين، على خلفية قيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوقيع اتفاقية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، حول الحدود البحرية.

وتأتي هذه الدعوة أيضا بعد أن أمهلت اليونان سفير المجلس الرئاسي لديها، حتى الخميس القادم، للكشف عن بنود الاتفاقية أو مغادرة البلاد.

وأعلنت اليونان في وقت سابق عن رفضها لهذا الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، مؤكدة أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا "غير معترف بها إطلاقا".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من نظيريه اليوناني والقبرصي، حيث تم التأكيد على "عدم وجود أي أثر قانوني" للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

المصدر: قناة ليبيا + وكالات