 
مباشر

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

أخبار العالم العربي

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه
Reuters
رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtvf

قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه لا غاية للمؤسسة العسكرية سوى خدمة المصلحة العليا للبلاد وضمان أمنها، مؤكدا أن "الاستحقاق الرئاسي يمثل مسارا لا رجعة فيه".

وأوضح قايد صالح في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن هبة الشعب وإصراره على المشاركة في الانتخابات يبشران بانفراج الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وأضاف أن "الشعب يعي جيدا خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية، قلت إن هذا الشعب سيرد في الوقت المناسب على كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا