مؤتمر صحفي لرئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل حول عمل اللجنة الدستورية

قال رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل إن المنصة تؤيد حلحلة الأمور في مباحثات لجنة دستور سوريا "خطوة خطوة".

وقال جميل "يجب اجتثاث كل من أسهم في تجويع الشعب السوري وعلى مستوى واسع".

وأكد أن "حالة لا أخلاقية تعيشها سوريا بسبب انتشار الفساد"، مؤكدا أن "التغيير والانتقال السياسي في سوريا حق".

وأكد أن الأمم المتحدة ملزمة بمنح ضمانات وحماية لأعضاء اللجنة الدستورية في حال توجهها إلى دمشق، مؤكدا أن كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة إلى سوريا مرفوضة.

من جهة اخرى، قال جميل إن الأكراد انخدعوا بالوعود الأمريكية.

وأضاف أنه ليس كل من حمل السلاح ضد الدولة السورية يعتبر إرهابيا، مؤكدا أن الإرهابي هو من جرى تصنيفه دوليا.

وأكد أن هيئة التفاوض بمنصاتها الثلاث هي من وضع أسماء اللجنة الدستورية، نافيا فرض تركيا أسماء في تلك اللجنة.