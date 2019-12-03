العراق.. محتجون يغلقون طرقا وجسورا في محافظة ذي قار

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جددوا احتجاجاتهم اليوم بعد يومين من استتباب الأوضاع في المحافظة.

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وقال المراسل إن "المحتجين أغلقوا جسور الحضارات والنصر والزيتون، وقاموا بقطع بعض الشوارع"، مبينا أن "القوات الأمنية على مقربة من المحتجين ولم تحدث أي صدامات".

وفي وقت سابق من اليوم، دانت الولايات المتحدة، الاستخدام "المروع والشنيع" للقوة ضد المتظاهرين في محافظة ذي قار بجنوبي العراق، وطالبت بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت بحق المحتجين.

وكانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على متظاهرين أغلقوا جسرا ثم تجمعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بالجنوب، مما أودى بحياة زهاء 30 شخصاً.

المصدر: RT