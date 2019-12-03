واشنطن تصف أحداث الناصرية العراقية بـ"الصادمة والمقيتة"

وصفت واشنطن أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية العراقية مؤخرا وراح ضحيتها 29 شخصا بأنها "صادمة ومقيتة"، داعية بغداد إلى التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن استخدام "القوة المفرطة".

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وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين، يوم الاثنين: "استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت".

وأضاف "ندعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق الشعب العراقي، ونحث الحكومة على التحقيق ومحاسبة من يحاولون بوحشية إسكات المحتجين السلميين".

وكانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على متظاهرين سدوا جسرا ثم تجمعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، مما أودى بحياة زهاء 30 شخصا. وقالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية إن عشرات آخرين أصيبوا وحالات بعضهم خطرة للغاية.

المصدر: وكالات