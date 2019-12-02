السعودية.. فقدان شخصين في سيل وادي قنونا (فيديو)
Twitter @Abu_Sameh_
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فقد شخصان في مجرى وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة في السعودية إثر محاولتهما عبور الوادي أثناء جريان السيل.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن 3 أشخاص حاولوا عبور الوادي، وجرفهم السيل.
وادي قنونا شهير بحالات الجرف والغرق سبق وان ذهبت انفس في هذا الوادي— ᴀʙᴜ sᴀᴍᴇʜ ☈ (@Abu_Sameh_) December 2, 2019
مقطع متداول هذا اليوم نسال الله اللطف والسلامة للمفقودين #القنفذةpic.twitter.com/x3PIyvitkA
وحاول سائق جرافة، وهو مواطن باكستاني، إنقاذهم من خلال رفعهم داخل كفة الجرافة. وتمكن من إنقاذ شخص واحد، فيما فقد أثر الاثنين الآخرين، ولم يعرف مصيرهما.
ولا تزال أعمال البحث عنهما جارية.
المصدر: سبق