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السعودية.. فقدان شخصين في سيل وادي قنونا (فيديو)

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السعودية.. فقدان شخصين في سيل وادي قنونا (فيديو)
Twitter @Abu_Sameh_
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فقد شخصان في مجرى وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة في السعودية إثر محاولتهما عبور الوادي أثناء جريان السيل.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن 3 أشخاص حاولوا عبور الوادي، وجرفهم السيل.

وحاول سائق جرافة، وهو مواطن باكستاني، إنقاذهم من خلال رفعهم داخل كفة الجرافة. وتمكن من إنقاذ شخص واحد، فيما فقد أثر الاثنين الآخرين، ولم يعرف مصيرهما.

ولا تزال أعمال البحث عنهما جارية.

المصدر: سبق

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