أفاد مصدر عسكري سوري لـ RT، مساء اليوم الاثنين، باستهداف الفصائل المسلحة مدينة حلب شمال سوريا بقذائف هاون وصواريخ.

وأوضح المصدر أن القصف استهدف حي الحمدانية الواقع غرب المدينة.

وتتعرض مناطق وأحياء مختلفة في مدينة حلب لقصف متكرر بقذائف الهاون والصواريخ، تنفذه الفصائل المسلحة الناشطة شمال سوريا.

ومثلت حلب قبل اندلاع الحرب في سوريا أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد سكانها، لكنها تحولت بعد نشوب النزاع إلى ساحة معركة شرسة بين المعارضة المسلحة والتشكيلات المصنفة إرهابية من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى.

وتمكن الجيش السوري بدعم من القوات الرديفة خاصة الطيران الروسي، في ديسمبر 2016، من بسط السيطرة على كامل المدينة بعد استعادة جانبها الشرقي من قبضة المسلحين.

المصدر: RT