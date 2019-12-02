الدفاع الروسية تنفي صحة تقرير "نيويورك تايمز" حول قصف طائراتها مخيما للنازحين في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحدث عن قصف طائرات للجيش الروسي مخيما للنازحين في سوريا شهر أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، على لسان المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف: "مثلما كان الأمر عليه منذ شهر ونصف الشهر، لا تزال الاتهامات السخيفة من قبل مؤلفي هذا الخبر الزائف مبنية على مقطع فيديو مجهول المصدر، يظهر محتالين من الخوذ البيضاء أمام مبان كبيرة (!) لمخيم مزعوم للنازحين، ويحتوي على لقطات لسماء زرقاء، حيث كان من المفترض أن تحلق طائرة روسية، ومقتطفات من عبارات روسية نسبت لطيارين من القوات الجوية الفضائية الروسية".

وأشار كوناشينكوف إلى أن "التقرير يشدد على أن صحفيي نيويورك تايمز بذلوا جهودا خرافية على مدى شهور طويلة في ما وصف بفك شفرة الأحاديث بين الطيارين الروس في سوريا"، مضيفا: "للأسف بالنسبة لطالبي إعداد هذا الخبر الزائف، مضطرون للتذكير مرة أخرى أن إبلاغ الطيارين الروس بإحداثيات الأهداف أو تقديم التقارير حول تنفيذهم المهام، لا يجريان صوتيا في البث الإذاعي المفتوح".

وشددت وزارة الدفاع الروسية في هذا السياق على أن الأدلة المزيفة التي عرضتها هيئة تحرير "نيويورك تايمز" بدائية ولا طائل منها.

ولفتت الوزارة أيضا إلى إعلان "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي يتخذ من لندن مقرا له و"اشتهر أيضا بتقاريره المزيفة"، يوم 27 نوفمبر، أي قبل عدة أيام من نشر خبر الصحيفة الأمريكية، عن توقيع اتفاق تعاون مع "نيويورك تايمز" حول إجراء تحقيقات مشتركة في "جرائم الحرب" بسوريا.

المصدر: RT