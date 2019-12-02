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مقتل 9 مدنيين على الأقل معظمهم أطفال بقصف من الجيش التركي وحلفائه لتل رفعت شمال سوريا

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مقتل 9 مدنيين على الأقل معظمهم أطفال بقصف من الجيش التركي وحلفائه لتل رفعت شمال سوريا
Reuters MURAD SEZER
قوات تركية على حدود سوريا
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أفادت وسائل إعلام سورية رسمية وكردية بسقوط من 9 إلى 10 قتلى بين المدنيين، معظمهم أطفال، وإصابة 10 أشخاص آخرين، بقصف للقوات التركية وحلفائها استهدف مدينة تل رفعت شمال سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصادر محلية وإعلامية أن "قصفا مدفعيا من قبل التنظيمات الإرهابية المرتبطة بقوات الاحتلال التركي استهدف مدينة تل رفعت خلال الساعات الماضية، ما تسبب باستشهاد أكثر من 9 مدنيين معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية بالبنى التحتية والمباني السكنية التي تم استهدافها".

ولفتت المصادر إلى أن "عمليات القصف تزامنت مع خروج الطلاب من مدارسهم"، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى "مرشحة للازدياد لوجود جرحى حالة بعضهم حرجة".

من جانبها، أفادت وكالة "هاوار" الكردية بأن القصف أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 أطفال، إضافة إلى إصابة 10 أشخاص آخرين معظمهم أيضا من الأطفال وهم يتلقون العلاج في مشافي الشهباء.

ونشرت الوكالة صورا ومقطع فيديو قالت إنها تظهر أن القصف المدفعي استهدف مباشرة مواقع مكتظة بالمدنيين.

مقتل 9 مدنيين على الأقل معظمهم أطفال بقصف من الجيش التركي وحلفائه لتل رفعت شمال سوريا
hawarnews.com

المصدر: سانا + هاوار

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