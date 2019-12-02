محادثات روسية سعودية حول الأوضاع في سوريا والخليج

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، لقاء مع السفير السعودي لدى موسكو، رائد قرملي، بحثا فيه الأوضاع في سوريا والخليج.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن اللقاء شهد بحث "المسائل الحيوية للتطوير اللاحق للتعاون الروسي السعودي متعدد الجوانب، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية والفعاليات ذات الصلة".

وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات تناولت كذلك القضايا المحورية للأجندة الإقليمية بالتركيز على الأوضاع في لبنان وليبيا وسوريا واليمن ومنطقة الخليج.

وسبق أن زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 14 أكتوبر، السعودية، حيث أجرى لقاء مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وبحث الطرفان أهم القضايا في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال التجاري الاقتصادي، وتكللت الزيارة بتوقيع صفقات بملياري دولار.

المصدر: RT