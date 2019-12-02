نتنياهو: بحثنا مع ترامب تحويل غور الأردن إلى الحدود الشرقية لحلف الدفاع مع الولايات المتحدة

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحويل غور الأردن إلى "الحدود الشرقية لحلف الدفاع مع الولايات المتحدة".

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لإقامة 12 مصنعا جديدا سيتم افتتاحها في مدينة أشكلون: "تحدثت أمس مع الرئيس ترامب، وكانت هذه مكالمة هامة جدا لأمن إسرائيل".

وأوضح: "تحدثنا عن إيران، ولكن تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة".

وتابع نتنياهو: "هذه أشياء استطعنا فقط أن نحلم بها، ولكن لدينا إمكانية لتحقيقها. ولذا، عرضت على بيني غانتس أن نحقق تلك الفرص التاريخية من خلال حكومة وحدة وطنية ستشكل الآن وفقا للصيغة التي اقترحتها. قطعت شوطا طويلا جدا نحو هذا لأنه يجب أن نحقق هذه الفرص".

وختم بالقول: "لسنا بحاجة إلى جولة انتخابات أخرى. نحتاج الآن لتشكيل هذه الحكومة لصالح أمن إسرائيل ودولة إسرائيل ومستقبل إسرائيل".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل الانتخابات في سبتمبر الماضي، أنه سيضم منطقة غور الأردن وكثيرا من المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه.

وفي الوقت الذي لم تتمكن أي قوة سياسية إسرائيلية حتى الآن من تشكيل الحكومة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في 18 نوفمبر، أن الولايات المتحدة راجعت موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وباتت تعتبر أنها ليست مخالفة للقوانين الدولية.

المصدر: RT