عون يدعو إلى محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية، وفقا للقوانين.



وقال عون عند استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت، ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، عبر تغريدات نشرت في حسابه الرئاسي على "تويتر":"الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

الرئيس عون استقبل نقابة المحامين في بيروت: الحراك اتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 2, 2019

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وأضاف عون: "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي، بل يتحدث في الصالونات".

الرئيس عون: لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا فيه بل بحماية المجتمع لهم لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 2, 2019

وأكد عون على ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.

من جهته قال نقيب المحامين ملحم خلف: "متمسكون بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وبرمزيتها، وهمنا الأول ضخ الديمقراطية فيها".

نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف من بعبدا: متمسكون بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وبرمزيّتها وهمنا الأوّل ضخّ الديمقراطية فيها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 2, 2019

المصدر: وكالات