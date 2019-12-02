 
مباشر

عون يدعو إلى محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية

أخبار العالم العربي

عون يدعو إلى محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtn0

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية، وفقا للقوانين.


وقال عون عند استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت، ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، عبر تغريدات نشرت في حسابه الرئاسي على "تويتر":"الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

إقرأ المزيد
احتجاجات في لبنان تحت شعار
احتجاجات في لبنان تحت شعار "أحد الوضوح"

وأضاف عون: "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي، بل يتحدث في الصالونات".

وأكد عون على ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.

من جهته قال نقيب المحامين ملحم خلف: "متمسكون بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وبرمزيتها، وهمنا الأول ضخ الديمقراطية فيها".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة السودانية.. في انتظار"الحرية" بعد الثورة؟