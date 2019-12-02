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محمد بن زايد يقوم بتصرف لافت بعد خطأ غير مقصود (فيديو)

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يقوم بتصرف لافت بعد خطأ غير مقصود (فيديو)
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قام ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، بتصحيح "خطأ" غير مقصود بحق طفلة صغيرة، في لفتة إنسانية أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الطفلة، عائشة محمد مشيط المزروعي، في فيديو متداول وهي بصدد الهرولة بسرعة للوقوف في الجانب الذي يسير فيه بن زايد، أثناء استقبال رسمي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حتى تتمكن من مصافحته، لكنه لم ينتبه لها وتخطاها.

وتسبب هذا الموقف بخيبة أمل للطفلة عائشة وحزن كبير. وبعدما شاهد ولي عهد أبوظبي الموقف الذي ألم بها، ذهب ليزورها في منزلها وقبل رأسها ويدها، وجلس معها محادثا إياها، في لفتة أدخلت السعادة إلى قلبها.

المصدر: RT

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