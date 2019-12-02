قتلى وجرحى بانهيار مبنى مأهول في حلب السورية (صور)

أدى انهيار مبنى مخالف في حي المعادي بحلب القديمة، فجر اليوم الاثنين، إلى مقتل وجرح أشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وقال مصدر طبي لـ RT، إنه تم انتشال 5 جثامين، بينهم طفل وامرأتان، من تحت الركام، و البحث مستمر عن آخرين.

وبين الدكتور معد مدلجي، رئيس مجلس مدينة حلب، في تصريحات صحفية، أن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس الأحد، إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك.

وأشار مدلجي إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان لانتشال المصابين ورفع الأنقاض.

المصدر: سانا