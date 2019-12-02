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الفنان محمد منير يكشف لأول مرة عن طبيعة مرضه أثناء حفلته بالشروق

الثقافة والفن

الفنان محمد منير يكشف لأول مرة عن طبيعة مرضه أثناء حفلته بالشروق
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الفنان المصري محمد منير
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كشف الفنان المصري، محمد منير، عن طبيعة المرض الذي يعانيه بعدما لاحظ الجمهور إحياء حفله الغنائي الأخير مستعينا بكرسي، وذلك للمرة الثانية في شهر نوفمبر الماضي.

وقال محمد منير، خلال حفل أحياه في نادي هليوبوليس في مدينة الشروق بمصر، إنه يعاني قصورا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على كرسي للاستراحة قليلا ثم الوقوف مجددا لممارسة نشاطاته.

وأضاف محمد منير في مقطع فيديو تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية: "أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كورة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء، وسعيد أن أكون معكم في أي حال أكون عليها".

المصدر: وكالات 

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