المروحيات الروسية توسع نطاق دورياتها في شمال محافظة حلب

وسعت القوات الروسية نطاق دورياتها الجوية في شمال محافظة حلب، على ضوء توسيع مناطق دوريات الشرطة العسكرية الروسية في الشمال السوري.



وقال طيار مروحية مي-8 ، إيفان سفيتلاكوف، لوكالة الأنباء "سبوتنيك" أمس الأحد: " كثفنا طلعاتنا الجوية بسبب توسيع مناطق الدوريات، ومرافقة أرتال الشرطة العسكرية ولتأمين مناطق تسيير الدوريات"​​​.

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هذا وبدأت المروحيات العسكرية الروسية دورياتها الجوية في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، بموجب مذكرة سوتشي المبرمة بين روسيا وتركيا.

وتقوم المروحيات الروسية بدوريات جوية يومية في تلك المنطقة ترافق الدوريات البرية التي تجريها الشرطة العسكرية الروسية هناك، حيث تحلّق "أزواج من المروحيات على ارتفاع لا يزيد عن 50 مترا.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 أكتوبر مذكرة تفاهم من 10 بنود، وعلى وجه الخصوص، بشأن إدخال وحدات فرعية تابعة للشرطة العسكرية الروسية وخدمة الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا، خارج منطقة عملية "نبع السلام" التركية، في مهمة المساهمة في انسحاب مقاتلي الفصائل الكردية مع أسلحتهم إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.

المصدر: سبوتنيك