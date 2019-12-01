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الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل إقامة حي استيطاني جديد وسط الخليل

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الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل إقامة حي استيطاني جديد وسط الخليل
Reuters Mussa Qawasma
سياج في مستوطنة "كريت أربع" الإسرائيلية في الخليل
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أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها لقرار السلطات الإسرائيلية إقامة حي استيطاني في سوق الخضار بقلب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وفي بيان نشرته وكالة "وفا"، وصفت الرئاسة هذا الإعلان بـ "أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس ترامب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة للضم"، مضيفة أنه يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وهي خطوة استفزازية جديدة مرفوضة كليا".

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي "للتحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل هذا التصعيد الاسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي"، مؤكدة أن "إقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدودها هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وسابقا اليوم، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قرارا بالمصادقة على تنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد بالقرب من الحرم الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي يهودي آخر في مجمع سوق الجملة في المدينة.

وحذر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، من خطورة هذا القرار، معتبرا أنه سيشعل المنطقة برمتها، وسيدفع الوضع إلى انفجار لا تحمد عقباه.

وأكد أبو سنينة أن بلدية الخليل، وبناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، ستضع كل إمكانياتها لإفشال هذا القرار وحماية الأرض الفلسطينية والحفاظ على أملاك المواطنين وتواجدهم فيها.

المصدر: وفا

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