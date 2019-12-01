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وزارة الصحة الأردنية تنفي إعادة تدوير الـ "فلاتر" الخاصة بمرضى الكلى

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة الأردنية تنفي إعادة تدوير الـ
@mohgovjo
وزارة الصحة الأردنية
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نفت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، ما تداولته صحيفة محلية ومواقع وتطبيقات إلكترونية، بشأن إعادة تدوير "فلاتر" أجهزة الغسيل لمرضى الكلى.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن فلاتر الكلى لا يتم تدويرها نهائيا ولا يعاد استخدامها، مؤكدة أنها تحيل عطاءاتها من خلال لجان فنية وفق التشريعات الناظمة لعمليات الشراء.

وأفادت بأنها توفر "المستلزمات الطبية بجودة عالية، وبسعر منافس دون الإخلال بالجودة والمواصفات الفنية للفلاتر"، مؤكدة أنه "يتم توثيق ذلك بشهادة مخبرية وجودة من الجهات ذات العلاقة والمصنعة قبل الاستلام والاستخدام، إضافة لتجربتها قبل طرحها للعطاء وبعد البدء باستعمالها".

وأشارت الوزارة إلى وجود لجان فنية تشرف على مرضى الكلى والشكاوى التي يقدمونها ومتابعتها إن وجدت.

كما بينت أن "فلاتر" الكلى تستخدم في المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية وبعض مستشفيات القطاع الخاص، موضحة أن جميع مرضى الفشل الكلوي يتم معالجتهم مجانا سواء في مستشفيات القطاع العام أو الخاص على نفقة الحكومة.

المصدر: بترا

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