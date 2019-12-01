الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري
Reuters Sana Sana
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أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن المضادات الأرضية التابعة للقوات الحكومية تصدت لطائرات مسيرة تابعة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري.
وقالت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" إن الطائرات أطلقها "الإرهابيون"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الهجوم.
من جانبها، تحدثت مصادر محلية عن سماع دوي انفجار جراء استهداف إحدى الطائرات المسيرة التي حاولة الاقتراب من المطار بالمضادات الجوية السورية.
المصدر: سانا + الإخبارية + وكالات
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