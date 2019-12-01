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"سانا": سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا

الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري
Reuters Sana Sana
إطلاق صاروخ من منظومة دفاع جوي للجيش السوري (أرشيف)
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أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن المضادات الأرضية التابعة للقوات الحكومية تصدت لطائرات مسيرة تابعة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري.

وقالت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" إن الطائرات أطلقها "الإرهابيون"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الهجوم.

من جانبها، تحدثت مصادر محلية عن سماع دوي انفجار جراء استهداف إحدى الطائرات المسيرة التي حاولة الاقتراب من المطار بالمضادات الجوية السورية.

المصدر: سانا + الإخبارية + وكالات

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