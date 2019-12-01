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إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

أخبار العالم العربي

إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع
RT
حريق في القنصية الإيرانية بالنجف (أرشيف)
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أقدم محتجون على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: "إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق".

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة.

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وسبق أن أقدمت مجموعة متظاهرين في النجف العراقية، مساء 27 نوفمبر الماضي، على اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها، في حادث ليس الأول من نوعه خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

ودانت وزارة الخارجية العراقية بشدة "الاعتداء" على القنصلية الإيرانية في النجف، فيما أبلغت طهران السفير العراقي احتجاجها "شديد اللهجة" على الهجوم.

وتستمر في النجف احتجاجات حاشدة مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون بمكافحة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية.

المصدر: RT

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