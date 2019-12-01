إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

أقدم محتجون على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: "إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق".

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة.

احراق القنصلية الايراني مره ثاني في #النجف ياشباب اروح فدوه ليدكم ابتعدو عنهم وخلوكم بلصدرين ولاتمشون وراه المندسين الي يردون الخراب والحرك ويردون تموووووتون ابقو بلصدرين تعبت بعلي كد مااحجي واحول لااااترحرون هي روحتكم تكلف حياتكم ومامنها فائده الروحه اصلا pic.twitter.com/i9mppnbxIz — 🇮🇶عباس العراقي🇮🇶 (@azn816) 1 декабря 2019 г.

⛔احراق القنصلية الايرانية في #النجف للمرة الثانية

من قبل ثوار #العراق



ردا على اطلاق النار من قبل المليشيات الصفوية pic.twitter.com/JFKF9MitOO — أ./محمد النعيمي (@AIWTN_) 1 декабря 2019 г.

عاجل|

محتجون يضـرمون الـنار مرة أخــرى في القنصلية الإيرانية في محافظة #النجف للمرة الثانية

.. pic.twitter.com/4dkLXbICOf — MOHAMMED AL SULEMAN (@mohammed077224) 1 декабря 2019 г.

نهاية العصر الصفوي: ثوّار #العراق يحرقون قبل قليل القنصلية الإيرانية في #النجف، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. pic.twitter.com/Gszuq5lhoo — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) 1 декабря 2019 г.

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وسبق أن أقدمت مجموعة متظاهرين في النجف العراقية، مساء 27 نوفمبر الماضي، على اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها، في حادث ليس الأول من نوعه خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

ودانت وزارة الخارجية العراقية بشدة "الاعتداء" على القنصلية الإيرانية في النجف، فيما أبلغت طهران السفير العراقي احتجاجها "شديد اللهجة" على الهجوم.

وتستمر في النجف احتجاجات حاشدة مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون بمكافحة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية.

المصدر: RT