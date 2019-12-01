حكومة إقليم كردستان العراق تعلن استعدادها لاستقبال جرحى الاحتجاجات

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن استعدادها لاستقبال الجرحى الذين سقطوا جراء أعمال العنف خلال موجة المظاهرات الأخيرة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم، عبر بيان نشرته اليوم الأحد، إن حكومة كردستان العراق "تعلن عن استعدادها لاستقبال ومعالجة جرحى التظاهرات في وسط وجنوب العراق، والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين الذين هم بحاجة إلى المعالجات الطبية".

وأضاف البيان: "ولهذا الغرض وزارة الصحة لحكومة إقليم كردستان تعلن عن استعداد مستشفياتها لاستقبال ومعالجة الجرحى وتوفير احتياجاتهم اللازمة".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: RT