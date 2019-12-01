المركزي السوري يوضح موقفه من المنشورات المتداولة باسمه ويتهم دولا بالتحريض

كسر المصرف المركزي السوري صمته، نافيا صحة ما ينسب إليه ويتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصرف في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن ما نشرته العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من مستندات منسوبة إلى مصرف سوريا المركزي، "مزورة".

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وأفاد بأن المنشورات التي يتم تداولها "حملة ممنهجة من قبل المتلاعبين بالاقتصاد الوطني ومن مناطق الإرهابيين والدول الداعمة لهم".

ورأى المركزي السوري أنها تهدف إلى "تحقيق أجندات خارجية لزعزعة ثقة المواطن بعملته واقتصاده ومؤسساته الوطنية، وتنسجم مع حملات المضاربة التي تستهدف صمود الليرة السورية".

ونوه إلى أن ما يصدر عنه يُنشر على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على "فيسبوك" فقط، مشددا على أن "أي خبر يخص المصرف وسياسته النقدية لا ينشر على المنصتين هو عار عن الصحة".

وانتشرت منذ أسبوع منشورات زعم أنها صادرة عن المصرف المركزي السوري، منها ما تحدث باسمه عن تحديد جلسة تدخل (لم تتم طبعا)، فيما تضمنت منشورات أخرى بيانا باسم محافظ المصرف يتحدث فيه عن أسباب تدهور سعر الليرة، ويقول إنه غير قادر على التدخل.

المصدر: RT