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مصدر لـ RT: القضاء العراقي سيوقف مسؤولين بالنجف متورطين بأعمال عنف

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مصدر لـ RT: القضاء العراقي سيوقف مسؤولين بالنجف متورطين بأعمال عنف
Reuters /FW1F/Cassell Bryan-Low
احتجاجات في النجف
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كشف مصدر قضائي عراقي، اليوم الأحد، عن وجود قرارات بحق مسؤولين في محافظة النجف متورطين بأعمال عنف ضد المحتجين.

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وقال المصدر لـ RT إن "هناك مجموعة أسماء لمسؤولين في النجف ستصدر بحقهم مذكرات توقيف خلال الساعات أو الأيام المقبلة"، مبينا أن "المذكرات مرتبطة بالأحداث الأخيرة التي رافقت الاحتجاجات في المحافظة".

ولم يكشف المصدر ما إذا كان محافظ النجف لؤي الياسري من بين الأسماء التي ستصدر بحقها المذكرات أم لا.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى محافظ النجف لؤي الياسري صدور أي مذكرة للقبض عليه، بعد تداول معلومات في وسائل إعلام محلية حول ذلك.

المصدر: RT

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