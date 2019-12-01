 
مباشر

رئيس البرلمان العراقي ينفي تقديمه طلب استقالته

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان العراقي ينفي تقديمه طلب استقالته
FAB/MMA
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtge

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، تقديم الأخير طلب استقالته.

إقرأ المزيد
البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

وذكر المكتب في بيان صحفي مقتضب أن "الاستقالة المنسوبة إلى الحلبوسي مزورة، وعلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم الاعتماد على أي وثيقة غير صادرة من المكتب رسميا".

وجاء نفي الحلبوسي تزامنا مع موافقة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، خلال جلسة استثنائية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أقوى الجيوش في العالم وبعض من مميزاتها الكبيرة