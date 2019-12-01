نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، تقديم الأخير طلب استقالته.

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وذكر المكتب في بيان صحفي مقتضب أن "الاستقالة المنسوبة إلى الحلبوسي مزورة، وعلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم الاعتماد على أي وثيقة غير صادرة من المكتب رسميا".

وجاء نفي الحلبوسي تزامنا مع موافقة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، خلال جلسة استثنائية.

المصدر: RT