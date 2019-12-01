 
مباشر

مصرع 3 أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع 3 أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر (صور)
Reuters AW/ys
أقباط في مصر أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtfg

تسبب انهيار حائط داخل كنيسة أثرية بمحافظة المنيا المصرية في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأفادت قوات الأمن، اليوم الأحد، بأن الانهيار الذي وقع في دير "أبو فانا" بمدينة ملوي، أسفر عن مصرع توماس شنودة عياد (4 سنوات)، وسيدة مجهولة الاسم (50 سنة).

مصرع 3 أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر (صور)
RT
دير أبو فانا

كما أصيب 4 آخرين بجروح تفاوتت بين الكدمات الشديدة والكسور والارتجاجات.

مصرع 3 أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر (صور)
RT
دير أبو فانا

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شرطي في لبنان يعتدي على فتاة بعد مقاومتها لاعتقالها