مصرع 3 أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر (صور)

تسبب انهيار حائط داخل كنيسة أثرية بمحافظة المنيا المصرية في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأفادت قوات الأمن، اليوم الأحد، بأن الانهيار الذي وقع في دير "أبو فانا" بمدينة ملوي، أسفر عن مصرع توماس شنودة عياد (4 سنوات)، وسيدة مجهولة الاسم (50 سنة).

RT

كما أصيب 4 آخرين بجروح تفاوتت بين الكدمات الشديدة والكسور والارتجاجات.

RT

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT