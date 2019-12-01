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حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الاحتجاجات (صور)

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حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الاحتجاجات (صور)
RT
حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الإحتجاجات
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن الجامعات والمدارس العراقية نظمت وقفات حداد على أرواح ضحايا الإحتجاجات.

وقال إن "جامعتي تكريت والموصل التحقتا بالجامعات في بغداد وميسان والبصرة التي نظمت وقفات حداد على ضحايا الاحتجاجات"، مبينا أن "الجامعات خرجت بمسيرات راجلة ورفعت شعارات تُطالب بمحاسبة قتلة المحتجين".

وأضاف أن "إدارات المدارس في بغداد والجنوب، وكذلك بعض المحافظات الشمالية، نظمت هي الأخرى وقفات احتجاجية مشابهة".

حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الاحتجاجات (صور)
حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الاحتجاجات (صور)
حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الاحتجاجات (صور)
حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الاحتجاجات (صور)

المصدر: RT

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