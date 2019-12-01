العشائر تقيم نقاط تفتيش لمنع دخول "مجهولين" إلى محافظة ذي قار العراقية

نصبت العشائر في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، الليلة الماضية، نقاط تفتيش عند مداخل المحافظة لمنع دخول "مجهولين" إليها.

إقرأ المزيد

وقال مراسلنا إن "عشائر محافظة ذي قار، وبالتعاون مع شرطة المحافظة، نصبت الليلة الماضية نقاط تفتيش عند جميع مداخل المحافظة لمنع دخول مجهولين حاولوا الدخول إليها أثناء توتر الأوضاع في المحافظة".

وأضاف نقلا عن سكان محليين إن "عشرات العجلات المجهولة حاولت الدخول خلال اليومين الماضيين إلى المحافظة من جنوب العراق، لكن العشائر منعتها من الدخول".

وعاد التوتر إلى محيط مديرية شرطة مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) صباح أمس الأحد، بعد انسحاب المحتجين منه الليلة قبل الماضية، حيث قطع المحتجون بعض الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.

RT

المصدر: RT