ائتلاف "النصر" العراقي يطرح مبادرة وطنية أولويتها سحب الثقة من الحكومة الحالية فورا

أعلن رئيس ائتلاف "النصر" العراقي، حيدر العبادي، عن مبادرة وطنية تزامنا مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة، تضمنت أهم بنودها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا.

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وقال مكتب العبادي في بيان نشر مساء السبت، إن "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أطلق مبادرته الوطنية، وأهم بنودها، سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا استنادا إلى المادة 61 من الدستور"​​​.

وأضاف: "تضمنت المبادرة تشكيل حكومة جديدة في الـ15، منتصف الشهر الجاري، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية، ترأسها شخصية مستقلة، تتولى، ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين "معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات" لضمان تحقيق المطالب وإشراك الشعب بإدارة المرحلة المؤقتة".

ولفت البيان إلى أن الحكومة الجديدة تتولى أيضا" إطلاق سراح المعتقلين السلميين، والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم، وتعويض ذوي الشهداء، والقيام بتعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، وإجراء الانتخابات العامة المبكرة بإشراف دولي خلال ستة أشهر".

وتابع البيان: "تتولى الحكومة الجديدة المنتخبة إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، وإصلاح القضاء، وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية، فضلا عن تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: وكالات