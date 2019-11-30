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مصدر لـ RT: سقوط قتيل على الأقل في محافظة النجف

أخبار العالم العربي

مصدر لـ RT: سقوط قتيل على الأقل في محافظة النجف
Reuters
تظاهرات في العراق
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ذكر مصدر لـ RT، يوم السبت، أن شخصا على الأقل قتل فيما أصيب آخرون بالرصاص وسط مدينة النجف جنوبي العراق.

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وفي وقت سابق من اليوم، أصيب محتجون إثر إطلاق للرصاص بكثافة من قبل مسلحين حاولوا تفريق المتظاهرين بالقرب من مرقد محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين.

هذا، وطالب محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة الاتحادية بكل مؤسساتها الأمنية، بـ"التدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في النجف، والتحقيق بالأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء".

وأكد الياسري أن "النجف كانت طيلة 35 يوما الماضية آمنة ومستقرة، لولا الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء فضلا عن الأعداد الكبيرة من الجرحى".

وأشار المحافظ إلى أن القوات الأمنية في المحافظة تحاول السيطرة على الوضع.

من جهتها، ناشدت شرطة النجف المحتجين بضبط النفس والرجوع إلى ساحة المظاهرات، وتعهدت في بيان بمحاسبة كل من تورط بقتل وجرح المتظاهرين وتقديمه للعدالة.

المصدر: RT

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