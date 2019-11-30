العراق.. تعزيزات عسكرية تصل من بغداد إلى النجف والمحافظ يدعو لوقف نزيف الدم

قال مراسل RT في العراق، مساء اليوم السبت، إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى النجف قادمة من بغداد.

وأضاف مراسلنا أن محافظ النجف الأشرف، لؤي الياسري، طالب الحكومة الاتحادية بكل مفاصلها الأمنية العليا للتدخل الفوري "لإيقاف نزيف الدم" في النجف، و"التحقيق بالأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون وإحالتهم للقضاء العراقي بشكل فوري وعاجل لينالوا جزاءهم العادل".

وأكد الياسري أن "النجف الأشرف وطيلة 35 يوما الماضية كانت آمنة ومستقرة".

وميدانيا، أفاد المراسل بأن مجهولين حرقوا محطة كهرباء أبو صخير في محافظة النجف بحوض الفرات الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلن المحافظ تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة حدادا على أرواح ضحايا التظاهرات.

وقال إن "يوم غد الأحد عطلة رسمية في عموم محافظة النجف الأشرف حدادا على أرواح شهداء التظاهرات في المدينة المقدسة".

وأشار إلى أن "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".

وكانت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق أكدت أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر 2019، تجاوز 400، معظمهم من المتظاهرين العزل.

المصدر: RT