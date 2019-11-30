العراق.. النجف تعطل الدوام الرسمي حدادا على ضحايا الاحتجاجات

أعلن محافظ النجف في العراق، لؤي الياسري، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة حدادا على أرواح ضحايا التظاهرات.

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وقال الياسري في بيان صحفي إن "يوم غد الأحد عطلة رسمية في عموم محافظة النجف الأشرف حدادا على أرواح شهداء التظاهرات في المدينة المقدسة".

وأضاف أن "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".

وكانت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق أكدت أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر 2019، تجاوز 400، معظمهم من المتظاهرين العزل.

المصدر: RT