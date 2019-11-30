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متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على رئيس القائمة العربية المشتركة (فيديو + صور)

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متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على رئيس القائمة العربية المشتركة (فيديو + صور)
RT
متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على رئيس القائمة العربية المشتركة
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حاول متظاهرون من اليمين المتطرف الإسرائيلي منع رئيس كتلة "القائمة المشتركة"، النائب أحمد الطيبي، من الدخول إلى إحدى قاعات بلدة رمات هشارون، حيث يشارك في برنامج "سبت ثقافي".

وخلال الأسبوع الماضي قامت مجموعات يمينية متطرفة بالدعوة للتظاهر ضد زيارة الطيبي، ووصفوه "بالقاتل والإرهابي".

متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على رئيس القائمة العربية المشتركة (فيديو + صور)
RT
متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على رئيس القائمة العربية المشتركة
متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على رئيس القائمة العربية المشتركة (فيديو + صور)متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على رئيس القائمة العربية المشتركة

ويأتي تصرف المتظاهرين بعد أسبوعين من حادثة طرد الطيبي من الكنيست بعدما قاطع نتنياهو أثناء إلقائه خطابا هناك حرض فيه على المجتمع العربي وممثليه.

و"القائمة المشتركة" هي تحالف سياسي يضم أربع أحزاب عربية في إسرائيل، وهي الحزب الثالث من حيث الحجم في  الكنيست.

المصدر: RT

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