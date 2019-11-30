الدفاع اللبنانية تصدر بيانا توضيحيا بخصوص مهام الجيش وصلاحيات الوزير

أصدرت وزارة الدفاع اللبنانية بيانا أكدت فيه أن جميع وحدات وألوية الجيش تأتمر فقط من قيادة الجيش، فيما يقتصر دور وزير الدفاع على التأكد من أن قيادة الجيش تعمل بقرارات مجلس الوزراء.

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وجاء في بيان الوزارة: "جميع وحدات وقطع ألوية الجيش اللبناني تأتمر فقط من قيادة الجيش، وتحديدا من قائد الجيش، عبر غرفة العمليات، وبالتالي لا تنفذ أي مهمة، بدءا من حماية المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة وصولاً إلى فتح الطرقات، إلا بقرار واضح من قيادة الجيش التي يعود لها حصرا اتخاذ هكذا قرارات، فيما يقتصر دور وزير الدفاع على التأكد من أن قيادة الجيش تعمل وفق قرارات مجلس الوزراء".

يأتي هذا البيان ردا على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تناقلت أخبارا عن دور لوزير الدفاع في بعض المهام التي قام بها الجيش اللبناني خلال التظاهرات وقطع الطرقات.

وشدد البيان على "ضرورة أن يتوخى الجميع الدقة وعدم نشر أي خبر يتعلق بمهام الجيش من شأنه بث الشائعات الكاذبة بهدف التشويش والتشويه لمآرب خاصة أو سياسية".

ويواجه لبنان خطر انهيار اقتصادي، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة جديدة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية الحالية كلها.

المصدر: موقع وزارة الدفاع اللبنانية