الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات بخط سير جديد في شمالي سوريا

سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس الجمعة، دوريات على الحدود السورية التركية بطريق جديد ا، بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) في شمالي سوريا.

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ووفقا لـ"سبوتنيك"، بلغ طول الطريق أكثر من 120 كيلومترا واستغرقت الدورية مدة أربع ساعات.

ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي، بدأت وحدات الشرطة العسكرية الروسية ابتداء من ظهر يوم الـ23 من أكتوبر الماضي، بتسيير دوريات على طول الحدود السورية التركية، تشمل منطقة مدينة عين العرب (كوباني).

المصدر: سبوتنيك