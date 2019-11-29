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وسائل إعلام لبنانية: محطات الوقود تعلق إضرابها بدءا من الليلة

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وسائل إعلام لبنانية: محطات الوقود تعلق إضرابها بدءا من الليلة
Reuters Mohamed Azakir
إضراب محطات الوقود في لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن محطات الوقود في البلاد علقت إضرابها عن العمل بدءا من ليلة السبت.

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ونقل موقع "المركزية" اللبناني بيانا صدر عن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، سامي نصري البركس. وجاء في البيان ما يلي: "بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن اليوم، وتحديدا في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين... قررت النقابة تعليق الإضراب إفساحا في المجال لإنجاح المفاوضات على أن تعقد النقابة اجتماعا موسعا قبل ظهر يوم الاثنين المقبل لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة".

المصدر: المركزية

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