أحبط الجيش السوري، اليوم الجمعة، هجوما نفذه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه مواقع القوات الحكومية على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الشرقي.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن "اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين وحدات الجيش وإرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لهم والتي استقدمت دبابات وعربات ثقيلة خلال هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعجاز بريف إدلب الشرقي".

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش العاملة على المحور "أحبطت الهجوم وأفشلت محاولات الإرهابيين تحقيق أي خرق باتجاه النقاط العسكرية"، كما تمكنت القوات الحكومية من تدمير دبابتين وآليات أخرى لهم.

وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب ضمن منطقة خفض التصعيد التي تمت إقامتها في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

وتمثل إدلب معقلا أخيرا للتشكيلات المسلحة في سوريا على رأسها تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، والتي تتهمها الحكومة السورية بشن هجمات مستمرة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين في المنطقة.

وأكدت السلطات في دمشق مرارا عزمها استعادة كل أراضي البلاد من قبضة المسلحين، وتواصل عملياتها العسكرية ضدهم في المنطقة حيث تمكنت الاثنين الفائت من بسط السيطرة على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل ومزارع المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر: سانا + وكالات