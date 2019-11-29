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واشنطن: ندعو الحكومة العراقية لتفعيل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب

أخبار العالم العربي

واشنطن: ندعو الحكومة العراقية لتفعيل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب
Reuters Alaa Al-Marjani
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جددت الخارجية الأمريكية دعوتها للحكومة العراقية إلى تفعيل الإصلاحات، مؤكدة أنها تشاطر المحتجين العراقيين "تطلعاتهم المشروعة".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، قولها: "نواصل مناشدة حكومة العراق تفعيل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، بما فيها تلك الخاصة بمحاربة البطالة والفساد والإصلاح الانتخابي".

وامتنعت المتحدثة عن التعليق على قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تقديم الاستقالة إلى البرلمان.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات في مختلف المناطق العراقية وسقوط مئات القتلى جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

المصدر: فرانس برس

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