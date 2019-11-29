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سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أخبار العالم العربي

سقوط صاروخ من نوع
Reuters KHALID AL-MOUSILY
المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد
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أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء اليوم الجمعة، بسقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب، إن الحادث لم يؤد إلى أي خسائر في المنطقة، التي تتمركز فيها مقرات الأجهزة الحكومية والبعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه ويأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 15 ألف آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: RT

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