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موسكو: ننتظر حضور محمود عباس للاحتفال بذكرى النصر على النازية

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موسكو: ننتظر حضور محمود عباس للاحتفال بذكرى النصر على النازية
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
استقبال الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل حضورهما لمراسم الاحتفال بذكرى النصر على النازية بموسكو يوم 9 مايو 2015
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أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تنتظر حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية في موسكو العام المقبل.

وقال فيرشينين في كلمته بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة: "ننتظر رئيس دولة فلسطين بالعاصمة الروسية في مايو 2020 ليحضر المراسم الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

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وأعاد فيرشينين إلى الأذهان أن رئيسي روسيا وفلسطين التقيا 17 مرة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.

وأضاف أن "هذه الأرقام تدل على رغبة الزعيمين في تنسيق مواقفهما حول أكثر المسائل إلحاحا وأهمية".

وكان السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، قد صرح في وقت سابق بأن فلسطين تتوقع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطلع العام المقبل.

المصدر: تاس

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