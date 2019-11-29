الاتحاد الأوروبي: لم نؤيد قط توطين أو دمج اللاجئين السوريين في لبنان

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان بيانا، اليوم الجمعة، أكدت فيه موقفها الثابت بخصوص "عدم توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه".

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وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع السلطات اللبنانية على أن إقامة اللاجئين السوريين على أراضيها "مؤقتة"، وأن عمليات العودة يجب أن تتم بشكل "طوعي وكريم وآمن بما يتماشى مع القانون الدولي".

ورحبت البعثة بـ"التطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، كما أشادت بـ "حسن ضيافة استثنائي أبداه لبنان تجاه الفارين من النزاع في سوريا".

يذكر أن عددا من المتظاهرين احتشدوا اليوم أمام عدة مقرات حكومية في العاصمة بيروت تنديدا بـ "الأوضاع الاقتصادية" في البلاد، كما تجمع عدد منهم أمام سفارة الاتحاد الأوروبي مطالبين بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين رفع متظاهرون آخرون معارضون لذلك شعارات تحت عنوان "رفض العنصرية".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

المصدر: وكالات