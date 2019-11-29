بالفيديو.. مذيعة عراقية تبكي على الهواء أثناء قراءتها نبأ استقالة عبد المهدي

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مذيعة عراقية وهي تبكي في البث الحي أثناء قراءتها نبأ إعلان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، نيته ترك منصبه.

إقرأ المزيد

وأثار هذا الفيديو من نشرة إخبارية في قناة "الشرقية" تفاعلا واسعا لدى رواد "تويتر"، وطرح كثيرون منهم تفسيرات مختلفة لسبب بكاء الإعلامية.

بكاء مذيعة الشرقية نيوز على هواء مباشر بعد سماع خبر تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته الى مجلس النواب pic.twitter.com/v7JyboMjQs — قناة iraqishow (@iraqishow1) 29 ноября 2019 г.

ورجح أحد المغردين أن المذيعة "تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء" الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات المتواصلة في البلاد منذ مطلع أكتوبر، وتجاوز عددهم 400 شخص.

مذيعة قناة الشرقية تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء التي سالت وهي تلقي خبر تقديم استقالة عادل عبد المهدي pic.twitter.com/jkMo8uLqoB — عراقي🇮🇶 (@iraqriraq) 29 ноября 2019 г.

وأعلن عبد المهدي اليوم عن نيته تقديم طلب رسمي للاستقالة إلى مجلس النواب، استجابة لدعوة المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني.

المصدر: RT