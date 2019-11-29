مفتي مصر يحذر ويدعو للتدخل الفوري لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية"

دعا مفتي مصر، شوقي علام، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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ووجه مفتي مصر رسالة، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالب فيها "بضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها".

كما دعا العالم الإسلامي والعربي وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفى مقدمتها (اليونسكو) لـ "وقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة".

وحذر المفتي من "استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT