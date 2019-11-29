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موسكو: تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط السورية يزيد من حدة التوتر

أخبار العالم العربي

موسكو: تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط السورية يزيد من حدة التوتر
Sputnik
ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي
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أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط في شمال شرق سوريا يزيد من حدة التوتر.

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وقال بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، للصحفيين: "لا يمكننا أن نرحب بهذا، على العكس، هذا يؤدي إلى تصعيد إضافي للتوتر"​​​.

وأشار بوغدانف إلى أنه "ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات أستانا المقبلة، لا سيما التواجد غير الشرعي على الإطلاق، الذي لم تؤكده أي قرارات دولية، أعني مجلس الأمن الدولي، أو طلب من الحكومة السورية الشرعية".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية أفادت بأن الولايات المتحدة حشدت معدات عسكرية في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة بالقرب من حقول النفط في شمال شرق سوريا، ونقلت المعدات من موقع القوات المسلحة الأمريكية في شمال محافظة الرقة وغرب محافظة الحسكة.

المصدر: وكالات

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