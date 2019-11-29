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توقيف عامل في مطار القاهرة "تحرش" بمسافرة أمريكية

أخبار العالم العربي

توقيف عامل في مطار القاهرة
Reuters GHA/Iga
مطار القاهرة الدولي
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أوقفت قوات الأمن المصرية عاملا في مقهى بمطار القاهرة الدولي، بعد أن زعمت مسافرة أمريكية أنه تحسس جسدها لحظة خروجها من دورة المياه.

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ونقل موقع "ديلي ميل" عن مسؤولين في المطار تأكيدهم أن العامل جرى توقيفه بعد أن اشتكت المسافرة بأنه تحرش بها، اليوم الجمعة، لحظة خروجها من الحمام وقبل صعودها إلى الطائرة التي كانت ستقلها إلى إيطاليا.

وقال الموقع إن مسؤولي المطار الذين تحدثوا عن ذلك طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام.

المصدر: "ديلي ميل"

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